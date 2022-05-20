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9 минут назад

Путин сделал замечание губернатору Калининградской области Алиханову

Газета.Ruиещё 9

Президент России Владимир Путин сделал замечание губернатору Калининградской области Антону Алиханову за попытку связать наблюдающийся в регионе спад в строительстве со специальной военной операцией России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Путин сделал замечание губернатору Калининградской области
Фото: ТАССТАСС

В ходе онлайн-встречи с президентом Алиханов объяснил снижение активности в сфере строительства проблемами в поставках, возникшими из-за санкций после начала операции.

"На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Вы это сделали, но это не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах. Заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем", - парировал президент России.

При этом во время встречи, выслушав доклад Алиханова о ситуации в регионе, Путин заявил, что была проделана "проделана хорошая, качественная" работа и выразил надежду, что губернатор "в ближайшие годы будет продолжать в таком же духе".

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Алиханова избрали на пост губернатора Калининградской области 10 сентября 2017 года, он получил голоса 81,06% избирателей. Его полномочия истекают осенью текущего года, но он заявлял, что планирует избираться на второй срок.

В прошлом году во время заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Алиханову и его коллеге сделал замечание российский премьер Михаил Мишустин за то, что они "хихикали".

Губернатор Калининградской области объяснил, что они обсуждали какую-то региональную тему и при этом "просто улыбнулись глазами".

Политика,Антон Алиханов,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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