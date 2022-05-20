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1 час назад

Путин заявил о необходимости создания госсистемы защиты информации

Lenta.ruиещё 8

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания государственной системы защиты информации. Его слова передает ТАСС.

Путин заявил о необходимости создания госсистемы защиты информации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», — отметил Путин.

Глава государства назвал повышение защищенности информационных систем и сетей связи в государственных органах одной из важнейших задач. Он также напомнил, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак.

По мнению президента, оборону отечественного цифрового пространства необходимо укреплять.

«Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», — подчеркнул он.

Политика,Владимир Путин,
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