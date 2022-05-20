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1 час назад

В российском городе захотели назвать бульвар в честь Жириновского

Lenta.ru

В Нижнем Новгороде захотели назвать бульвар в честь бывшего лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Комиссия по местному самоуправлению приняла предложение местного отделения партии, сообщается на сайте городской думы.

В российском городе захотели назвать бульвар в честь Жириновского
Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам директора департамента градостроительного развития Аллы Коновницыной, ранее в администрацию города обратилось региональное отделение ЛДПР с просьбой переименовать улицу, сквер или парк в память о покойном основателе партии.

«По предложению администрации Приокского района именем Владимира Жириновского предлагается назвать бульвар вдоль проспекта Гагарина от дома № 104 до дома № 146», — сказано в сообщении.

Также говорится, что постоянная комиссия рекомендовала принять решение о присвоении наименования бульвару на заседании, которое намечено на 25 мая.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин высказал похожее предложение. Он заявил, что партия хочет назвать территорию, которая находится вблизи посольства США в Москве, именем ее покойного бывшего лидера.

Украинский город Херсон также готов переименовать улицу в честь экс-председателя ЛДПР. Заместителю главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову понравилось предложение. Он также заявил, что Жириновский «был человеком, который не просто предсказывал определенные вещи».

Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Его не смогли спасти из-за тяжести заболевания. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Политика,Кирилл Стремоусов,Алла Коновницына,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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