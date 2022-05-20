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29 минут назад

Путин предложил Куйвашеву остаться на посту губернатора Свердловской области

Газета.Ruиещё 10

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает участие действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в предстоящих сентябрьских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин предложил Куйвашеву остаться на посту губернатора Свердловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе рабочей встречи Куйвашев обратился к Путину, напоминая, что в этом году истекает срок его полномочий, и заявив, что ему «как губернатора принципиально важно видение» президента относительно того, «на каком участке ему предстоит работать дальше».

«Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — ответил ему Путин.

Ранее президент выслушал доклад губернатора Калининградской области Антона Алиханова о ситуации в регионе и заявил, что была проделана «проделана хорошая, качественная» работа. Также он выразил надежду, что губернатор «в ближайшие годы будет продолжать в таком же духе».

Политика,Антон Алиханов,Евгений Куйвашев,Владимир Путин,
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