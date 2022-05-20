Путин предложил Куйвашеву остаться на посту губернатора Свердловской области

«Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — ответил ему Путин.