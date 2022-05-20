Штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины появился в РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, работа по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса, чья инфраструктура пострадала в ходе спецоперации, будет вестись в штабном режиме. Он также добавил, что график восстановительных работ уже начал действовать.

«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы. Работы полным ходом разворачиваются. Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы целый ряд инициатив подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», - сказал он.

Ранее Марат Хуснуллин прибыл в Мелитополь с рабочим визитом, где заявил, что Россия восстановит все освобожденные территории Украины. Он отметил, что в настоящее время ведутся оценки. Он также добавил, что на всех освобожденных территориях будет запущен максимальный оборот рубля. Кроме того, приведут в порядок все дороги, которые связывают эти регионы с Россией.