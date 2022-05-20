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1 час назад

В Казани проходит Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества

Газета.Ruиещё 1

В Казани "на полях" ХIII Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022" с 19 по 22 мая проходит шестой Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.

В Казани проходит Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества
Фото: СМД МИД РоссииСМД МИД России

Форум, как сообщают организаторы, основан на концепции "горизонтальной дипломатии". В этом году на встречу собрались делегаты из 17 стран ОИС. В рамках рабочей и культурной программы состоялись, в частности, церемония вступления в Международную ассоциацию молодых дипломатов и встреча с Казанским дипломатическим клубом, а также с послами государств ОИС. Кроме того, в рамках мероприятия был анонсирован Глобальный форум молодых дипломатов, собирающий делегатов со всего мира в августе 2022 года.

С видеоприветствием к участникам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. На церемонии открытия гостей поприветствовали замминистра иностранных дел Михаил Богданов, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, представитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов и другие высокопоставленные лица. Также у делегатов состоялась отдельная встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Форум проводится ежегодно с 2016 года, за всю историю в нем приняли участие около 160 молодых дипломатов и более 300 участников из более чем 35 стран.

Политика,Григорий Карасин,Евгений Примаков,Михаил Богданов,Рустам Минниханов,Рамазан Абдулатипов,Сергей Лавров,Россотрудничество,Организация исламского сотрудничества,Совет Федерации,
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