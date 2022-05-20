В Казани проходит Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества

Форум, как сообщают организаторы, основан на концепции "горизонтальной дипломатии". В этом году на встречу собрались делегаты из 17 стран ОИС. В рамках рабочей и культурной программы состоялись, в частности, церемония вступления в Международную ассоциацию молодых дипломатов и встреча с Казанским дипломатическим клубом, а также с послами государств ОИС. Кроме того, в рамках мероприятия был анонсирован Глобальный форум молодых дипломатов, собирающий делегатов со всего мира в августе 2022 года.