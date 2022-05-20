В Госдуме предложили создать единую базу данных всех детей России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава (КПРФ) предложил создать единую базу данных о детях, где будет информация о вакцинации, доходах семьи и правонарушениях. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Госдуме на тему: «Учитель, который учит. Разбюрократизация системы образования».