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33 минуты назад

В Госдуме предложили создать единую базу данных всех детей России

Агентство «Москва»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава (КПРФ) предложил создать единую базу данных о детях, где будет информация о вакцинации, доходах семьи и правонарушениях. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Госдуме на тему: «Учитель, который учит. Разбюрократизация системы образования».

В Госдуме предложили создать единую базу данных всех детей России
Фото: ТАССТАСС

«Что же необходимо сделать: <…> создать информационную базу будущего России, в которую вносятся все данные о детях. Это доход семьи, правонарушения, прививки, занятость в кружках и другое», - сказал Берулава.

Он отметил, что информацию в указанную базу должны вносить родители этих детей, учредители школ, представители МВД, ФНС, Минздрава, МЧС.

«Подчеркиваю, база не должна быть в интернете. Информация вносится только через специально аттестованные рабочие места. Это в школе, в МФЦ, в муниципалитете и так далее», - уточнил депутат.

Политика,Михаил Берулава,КПРФ,Госдума,
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