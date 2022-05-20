В Крыму решили национализировать имущество украинских олигархов

«Мы от этой идеи [национализации] глобально не отказались, мы работаем над этим. Идет оценка на самом верху, и решения должны быть приняты коллегиально. Тем не менее мы уже предварительно получили согласие на принятие нашего регионального закона, и будем в этом направлении двигаться. В Крыму это будет принято без всяких сомнений», - сказал Константинов.