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31 минуту назад

В Крыму решили национализировать имущество украинских олигархов

Елена Прошина

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что не сомневается, что закон, который позволит национализировать имущество украинских олигархов на территории Крыма будет принят. Об этом пишет ТАСС.

В Крыму решили национализировать имущество украинских олигархов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такое решение продиктовано восстановлением моральной справедливости. Жители полуострова выражают недовольство тем, что украинские олигархи зарабатывают в Крыму.

«Мы от этой идеи [национализации] глобально не отказались, мы работаем над этим. Идет оценка на самом верху, и решения должны быть приняты коллегиально. Тем не менее мы уже предварительно получили согласие на принятие нашего регионального закона, и будем в этом направлении двигаться. В Крыму это будет принято без всяких сомнений», - сказал Константинов.

Он отметил, что количество предприятий, предлагаемых к национализации в масштабах РФ не велико, однако для Крыма это приличный и значимый пакет.

Напомним, о национализации имущества украинских олигархов еще в марте заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Известно, что недвижимостью в Крыму владеет в том числе семья президента Украины Владимира Зеленского и ряд украинских олигархов. Простых граждан Украины этот процесс не коснется. Депутаты Госсовета Крыма поддержали инициативу.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,
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