Украинская армия в ходе спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, чем сорвала планы Североатлантического альянса (НАТО) закрепиться в регионе за счет строительства военных баз. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

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По его словам, Киев на протяжении долгих лет вынашивал план захода в воды Азовского моря кораблей альянса. Таким образом российская спецоперация обеспечила безопасность границ страны.

Шеремет добавил, что военная инфраструктура в портах моря теперь станет трофеем для Вооруженных сил России.

— Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России, — цитирует парламентария РИА Новости.