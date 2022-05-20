В России заявили о срыве планов НАТО по Азовскому морю

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29 минут назад

Депутат Шеремет: Спецоперация сорвала планы НАТО закрепиться в Азовском море

Вечерняя Москваиещё 7

Украинская армия в ходе спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, чем сорвала планы Североатлантического альянса (НАТО) закрепиться в регионе за счет строительства военных баз. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

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Фото: ТАССТАСС

По его словам, Киев на протяжении долгих лет вынашивал план захода в воды Азовского моря кораблей альянса. Таким образом российская спецоперация обеспечила безопасность границ страны.

Шеремет добавил, что военная инфраструктура в портах моря теперь станет трофеем для Вооруженных сил России.

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— Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России, — цитирует парламентария РИА Новости.

1 мая министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии ряда морских портов. Свою деятельность приостановят Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. По данным ведомства, данная мера обусловлена невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства.

Политика,Михаил Шеремет,НАТО,Госдума,
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