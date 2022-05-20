"Сами виноваты": Медведев раскрыл план Запада по санкциям против РФ

Страны Запада дают задний ход в вопросах санкций, когда дело доходит до проблем, касающихся их населения, сообщил экс-президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Сами виноваты. Теперь похоже, что Запад дает задний ход», — заявил политик.
По его словам, «происходящее еще раз доказывает, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах».
Зампред посоветовал слушать не «трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл». Медведев отметил, что обсуждал эту тему ранее с президентом Намибии Хаге Гейнгобом. По его словам, в Африке считают, что «богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели».
«У нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать», — подчеркнул Медведев.