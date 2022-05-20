"Сами виноваты": Медведев раскрыл план Запада по санкциям против РФ

«Странам — импортерам нашей пшеницы и других продуктов питания придется без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Сами виноваты. Теперь похоже, что Запад дает задний ход», — заявил политик.