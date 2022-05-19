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26 минут назад

Небензя: Киев расплачивается зерном за оружие

Никита Бородкин

Россия подозревает, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Небензя: Киев расплачивается зерном за оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет», — задался вопросом Небензя.

Постпред РФ добавил, что у российских властей есть «обоснованные подозрения», что в действительности зерно идет не на нужды голодающих стран юга, а закачивается в зернохранилища стран Европы.

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«Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 млн до 323 млн.

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