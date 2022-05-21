В Госдуме заявили о «знаковых событиях» для Донбасса в ближайшее время

Донбасс в ближайшее время ждут «знаковые события», которые когда-то произошли в Крыму. Об этом заявил председатель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

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По его словам, население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выскажет свою позицию, как это было в Крыму и Севастополе.

Слуцкий добавил, что регионы сами решат, как жить дальше. В основу их жизни ляжет данная позиция, а не позиция Киева или западных стран, заключил глава фракции ЛДПР.