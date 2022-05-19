Кремль ответил на слова о провале импортозамещения

«Говорить о том, что все провалено - вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», - заметил Дмитрий Песков.