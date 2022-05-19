Кремль ответил на слова о провале импортозамещения

Нельзя согласиться с тем, что программа импортозамещения «провалена», ведется напряженная работа. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале выразил мнение, что в России «программа импортозамещения провалена полностью» и «кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего».
Однако официальный представитель Кремля не согласился с этим утверждением.
«Говорить о том, что все провалено - вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», - заметил Дмитрий Песков.
При этом он признал, что еще многое предстоит сделать, причем «работать придется в авральном режиме».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. А ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке своей деятельности в России, в том числе и автопроизводители, и поставщики оборудования, и торгующие одеждой фирмы.