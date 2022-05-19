В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
18 минут назад

Песков рассказал о будущем регионов Украины

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущее регионов Украины будет зависеть от того, как его видят их жители. Об этом сообщаю Известия.

Песков рассказал о будущем регионов Украины
Фото: ТАССТАСС

«Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — сказала представитель Кремля.

Он также прокомментировал заявления о якобы «оккупации» российскими войсками украинских территорий. По его словам, сейчас освобожденным регионам необходимо обеспечивать жизнедеятельность и соцобеспечение. Песков подчеркнул, что многие районы сейчас остаются без света и воды, и этот вопрос нужно решать.

«Есть необходимость первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях», — сказал Песков.

Ранее замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на всех территориях Украины, которые контролируются Россией, планируется ввести в оборот российский рубль. Уже в мае в Запорожской области жители получат пенсии и зарплаты в российских рублях.

Политика,Марат Хуснуллин,Дмитрий Песков,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители