Песков рассказал о будущем регионов Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущее регионов Украины будет зависеть от того, как его видят их жители. Об этом сообщаю Известия.

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«Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — сказала представитель Кремля.

Он также прокомментировал заявления о якобы «оккупации» российскими войсками украинских территорий. По его словам, сейчас освобожденным регионам необходимо обеспечивать жизнедеятельность и соцобеспечение. Песков подчеркнул, что многие районы сейчас остаются без света и воды, и этот вопрос нужно решать.

«Есть необходимость первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях», — сказал Песков.