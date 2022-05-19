Песков рассказал о будущем регионов Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущее регионов Украины будет зависеть от того, как его видят их жители. Об этом сообщаю Известия.
«Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — сказала представитель Кремля.
Он также прокомментировал заявления о якобы «оккупации» российскими войсками украинских территорий. По его словам, сейчас освобожденным регионам необходимо обеспечивать жизнедеятельность и соцобеспечение. Песков подчеркнул, что многие районы сейчас остаются без света и воды, и этот вопрос нужно решать.
«Есть необходимость первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях», — сказал Песков.
Ранее замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на всех территориях Украины, которые контролируются Россией, планируется ввести в оборот российский рубль. Уже в мае в Запорожской области жители получат пенсии и зарплаты в российских рублях.