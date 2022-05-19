Российский сенатор заявил о провале импортозамещения

Успех импортозамещения в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — написал сенатор.

Таким образом он прокомментировал слова председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, который в своем Telegram-канале сообщил, что считает программу импортозамещения проваленной в значительной степени. При этом он указал, не называя имен, что «некоторые руководители» даже сейчас не в полной мере понимают, что происходит и что надо делать.

По его мнению, эти люди хотели бы не добиться экономической независимости, а пересадить «российскую промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу"». Для этого они пытаются изменить логистику и инвесторов.

«А если допустить, что в будущем американцы все-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда?» — задался вопросом Кабанов.

Для этого, считает эксперт, Россия должна строить «максимально самодостаточную экономику», а в рамках этого процесса — провести «ревизию крупных проектов с бюджетными финансированием или поддержкой».