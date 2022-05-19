Москалькова рассказала об угрозах родным пленных российских солдат

Родным российских военных, попавших в плен на Украине, поступают угрозы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

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Москалькова сообщила, что от родных пленных требуют совершать «противоправные действия» на территории России, чтобы спасти своих близких от внесудебной расправы.

«Им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего», — рассказала уполномоченная по правам человека.

Омбудсмен заявила, что по факту угроз намерена обратиться в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что омбудсмен уже помогла вернуться из плена на родину трем военнослужащим из Челябинской области.