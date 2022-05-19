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13 минут назад

Медведев: "политический" дефолт РФ по инициативе США не скажется на ее реальной репутации

Газета.Ruиещё 4

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что инициированный странами Запада "политический" дефолт РФ никак не отобразится на ее реальной финансовой репутации. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Медведев: "политический" дефолт РФ по инициативе США не скажется на ее реальной репутации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведева, Вашингтон хочет запретить Москве расплачиваться по долговым обязательствам в долларах.

"Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем", - написал зампред Совета Безопасности.

Как подчеркнул Медведев, подобные ограничения со стороны США не отобразятся на реальной финансовой репутации страны.

"Во-вторых, наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. Причем по вине своей же страны", - добавил Медведев.

Также Медведев не исключил, что данные обязательства можно исполнять в рублях.

"А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам", - заключил Медведев.

Данную ситуацию российский политик описал пословицей "хорошо смеется тот, кто смеется последним", переведя ее на английский язык. Ранее в Госдуме допустили скорую оплату за нефть рублями странами Евросоюза.

Политика,Дмитрий Медведев,Госдума,Совет безопасности РФ,ЕС,
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