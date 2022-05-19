Медведев: "политический" дефолт РФ по инициативе США не скажется на ее реальной репутации

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что инициированный странами Запада "политический" дефолт РФ никак не отобразится на ее реальной финансовой репутации. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

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По словам Медведева, Вашингтон хочет запретить Москве расплачиваться по долговым обязательствам в долларах.

"Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем", - написал зампред Совета Безопасности.

Как подчеркнул Медведев, подобные ограничения со стороны США не отобразятся на реальной финансовой репутации страны.

"Во-вторых, наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. Причем по вине своей же страны", - добавил Медведев.

Также Медведев не исключил, что данные обязательства можно исполнять в рублях.

"А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам", - заключил Медведев.