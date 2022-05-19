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55 минут назад

Антонов: неграмотные макроэкономические шаги Запада привели к продовольственному кризису

Елена Прошина

В подрыве продовольственной безопасности в мире виноваты безграмотные макроэкономические шаги западных стран. Проблемы в этой сфере наблюдались до начала боевых действий на территории Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Антонов назвал виновных в продовольственном кризисе в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Запад в течение нескольких лет совершал неграмотные макроэкономические шаги и подрывал продовольственную безопасность, а последствия пандемии COVID-19 усугубили ситуацию.

«Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине», — заключил Антонов.

Он добавил, что обострение продовольственного кризиса началось вскоре после ввода ограничений против России. Антонов подчеркнул, что санкции подорвали доверие к правительству Запада, так как их действия совершенно непредсказуемы. Именно действия западных властей создали сбои международных финансовых потоков и нарушили цепочки поставок, считает российский посол.

Антонов подчеркнул, что речи западных властей о том, что их ограничения и запреты не касаются поставок удобрений и продовольствия — «лукавство», так как санкции в транспортной и финансовой сферах напрямую влияют на мировые продовольственные рынки.

Политика,Анатолий Антонов,
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