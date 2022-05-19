Антонов назвал виновных в продовольственном кризисе в мире

В подрыве продовольственной безопасности в мире виноваты безграмотные макроэкономические шаги западных стран. Проблемы в этой сфере наблюдались до начала боевых действий на территории Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

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По его словам, Запад в течение нескольких лет совершал неграмотные макроэкономические шаги и подрывал продовольственную безопасность, а последствия пандемии COVID-19 усугубили ситуацию.

«Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине», — заключил Антонов.

Он добавил, что обострение продовольственного кризиса началось вскоре после ввода ограничений против России. Антонов подчеркнул, что санкции подорвали доверие к правительству Запада, так как их действия совершенно непредсказуемы. Именно действия западных властей создали сбои международных финансовых потоков и нарушили цепочки поставок, считает российский посол.