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18 минут назад

Россия будет усиливать связи с Латинской Америкой, несмотря на статус в ОАГ

Елена Прошина

Россия намерена продолжить и углубить сотрудничество со странами Латинской Америкой, игнорируя их статус в Организации американских государств. Об этом заявило посольство России в США, сообщает РИА Новости.

Россия определилась в отношении Латинской Америки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ОАГ проголосовало за лишение России статуса постоянного наблюдателя в связи с боевыми действиями на территории Украины.

Как заявили в российском посольстве, сотрудничество РФ с латиноамериканскими и карибскими странами продолжится и будет углубляться, так как это полностью отвечает интересам России и ее партнеров.

Отмечается, что Россия не будет «цепляться» за принадлежность стран Латинской Америки к Организации американских государств.

«Усилиями Вашингтона эта структура давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария», — добавили в посольстве.

Таким образом дипломаты отреагировали на выступление номинанта на должность постоянного представителя США в ОАГ Фрэнка Мора. Он заявил, что государства Латинской Америки не допустят «размораживания» участия РФ в деятельности организации.

Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что Латинская Америка воспринимает происходящее на территории Украины иначе, чем США и Европа. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы

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