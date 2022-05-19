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28 минут назад

Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог России и Запада

Елена Прошина

Россия может возобновить диалог с Западом после завершения боевых действий на территории Украины. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает портал «Известия».

Матвиенко рассказала, когда может возобновиться диалог РФ и Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, шанс на возобновление диалога России и Запада после завершения специальной военной операции на Украине достаточно высок. Матвиенко подчеркнула, что «ни на минуту» не сомневается в успехе российской армии.

Спикер Совета Федерации отметила, что Россия остается открытой для диалога с Европой и США, но лишь на основе взаимного уважения и международного права. Она подчеркнула, что Россия не станет действовать в рамках «придуманных кем-то правил».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может обернуться снижением объема сотрудничества России с этими странами. Она сожалеет о подобном развитии событий, так как Россия и Финляндия многие годы вели взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме того, Матвиенко сообщила, что военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной размещенным на территории этих стран видам вооружений Североатлантического альянса. По ее словам, Россия непременно обеспечит свою безопасность.

Политика,Валентина Матвиенко,НАТО,Совет Федерации,
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