Лавров и глава МИД Мали проведут переговоры в Москве

Главы МИД РФ и Мали Сергей Лавров и Абдулайе Диоп проведут в пятницу переговоры в Москве. Предыдущая встреча министров в российской столице состоялась 11 ноября 2021 года.

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Как отмечал ранее Лавров, у Москвы и Бамако установились дружественные, доверительные связи, которыми РФ дорожит и которые намерена активно развивать на взаимовыгодной основе в сфере торговли, экономики, инвестиций, военно-технической области, в сфере образования, науки и культуры. В свою очередь в Мали подчеркивают, что страна настроена на развитие долговременного сотрудничества с Россией на государственном уровне.

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Ожидается, что в Москве стороны продолжат обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, международной координации, вопросов безопасности в Мали и в регионе в целом. Одной из тем также может стать подготовка саммита Россия - Африка, который запланирован на 2022 год.

Поддержка внутрималийского диалога

Российская сторона последовательно выступает за налаживание инклюзивного политического диалога внутри Мали. "Считаем, что хорошей основой для этого является Алжирское мирное соглашение 2015 года, - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Алжир. - Считаем, что решать проблемы Мали путем объявления санкций против нынешнего руководства контрпродуктивно".

Мали с лета 2020 года пережила два военных переворота. Во время первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.

В минувшем декабре Национальная учредительная ассамблея (НУА) Мали приняла решение о переносе президентских и парламентских выборов с февраля 2022 года на срок от шести месяцев до пяти лет. Власти Мали проинформировали своих международных партнеров, включая партнеров из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), что президентские выборы пройдут в конце 2026 года. В ответ сообщество ввело в январе против Мали жесткие санкции, обвинив военных в отказе от своих обязательств провести выборы в феврале текущего года и вернуться тем самым к гражданской форме правления. В настоящий момент ведутся консультации, чтобы добиться компромисса по дате выборов.

Внешние факторы давления

Попытки усугубить политическую турбулентность в африканской стране сохраняются. Так, совсем недавно, 16 мая, правительство Мали сообщило, что поддерживаемые Западом офицеры на прошлой неделе пытались совершить переворот.

А в начале месяца Россия запросила закрытое обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации, связанной с кампанией по дезинформации, запущенной против Мали и России Францией в связи с инцидентом в Госси, откуда приходили сообщения об обнаружении массовых захоронений. "Это напоминает топорную операцию под чужим флагом украинских и западных пропагандистов в Буче. Решительно призываем Францию и их западных союзников воздерживаться от неоколониальной практики в отношении африканских стран и полностью уважать их суверенитет", - написал тогда в "Твиттере" первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Вопросы безопасности в Африке

Одной из центральных тем переговоров с малийской стороной традиционно является ситуация с безопасностью в этой стране и на Африканском континенте в целом. Москва неоднократно подчеркивала готовность к плотному взаимодействию с Мали и всеми международными игроками в целях стабилизации ситуации в стране и регионе в целом. Российская линия в отношении Мали заключается в способствовании укреплению потенциала этой страны для противодействия террористической угрозе.

На предыдущей встрече в Москве Лавров подтвердил своему малийскому коллеге заинтересованность РФ в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества стран, имеющего богатую историю. "На этот счет в прошлые годы были подписаны соответствующие соглашения, и мы будем их выполнять, в том числе обеспечивая поддержку усилий малийского правительства в плане обороноспособности страны, тем более перед угрозой терроризма, которая сохраняется", - отметил глава МИД РФ.