Оплата газа в рублях необходима для прекращения «грабежа» российских резервов на Западе. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия».

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По ее словам, Россия определила условия оплаты за газ в российской валюте для того, чтобы не позволять и «дальше воровать наши деньги». «Это воровство — когда замораживаются счета, когда заморожены наши золотовалютные резервы. Естественно, мы не можем позволить, чтобы и дальше этот грабеж, извините за грубое слово, продолжался», — сказала он.

По мнению спикера Совета Федерации, план Евросоюза по снижению энергозависимости от России до 2027 года противоречит интересам Европы. Эта стратегия антиевропейская, и она очень дорого обойдется Старому Свету, указал Матвиенко.

«По сути, таким решением Евросоюз вводит как бы дополнительный налог, которым они будут оплачивать амбиции США. Это как бы налог в фонд американского доминирования», — сказала она, уточнив, что европейский план очень затратен.