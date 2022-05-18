Захарова указала на разграбление Украины Западом

Проработка Вашингтоном планов по вывозу продовольствия и зерна с Украины якобы для снижения цен на мировых рынках является политикой разграбления этой страны и лишения последнего украинских граждан. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат обратила внимание на обнародованное 10 мая заявление президента США Джо Байдена о том, что в Вашингтоне думают над тем, как вывезти с Украины 20 млн тонн зерна якобы для снижения цен на мировых рынках. По словам Захаровой, мнимые "американский пацифизм и стремление всех облагодетельствовать" давно известны.

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"Это не про это. Это про разграбление последнего, что есть у Украины и украинских граждан и, кстати, украинских военнослужащих. То, что останется от этого пиршества самим украинцам, Вашингтон вообще не волнует", - подчеркнула она.

"Может, пора опомниться и понять, что сейчас вас лишают последнего: вашего продовольствия, вашего зерна, результата ваших трудов. У вас сейчас это вывозят", - отметила представитель МИД, обращаясь к украинцам.

Дипломат назвала "изуверской" логику действий Вашингтона, допускающую возможность "отнять результаты труда граждан Украины в то время, когда Украина находится в стадии боевых действий".

По словам Захаровой, Россия отмечает стремление западных стран вывезти с территории Украины все хоть сколько-нибудь ценное.

"Мы наблюдаем стремление западных кураторов вывезти с территории Украины все, что может представлять хоть какую-то ценность", - сказала она.

Захарова отметила, что сотни зерновозов пересекают украинскую границу в европейском направлении, киевский режим наладил ежедневный массовый вывоз сельхозпродукции в Европу автомобильным, железнодорожным транспортом, также через порт Измаил и баржами по Дунаю в Румынию в обмен на поставляемое оружие.