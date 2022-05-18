Россия вышлет 24 дипломата Италии

Россия в качестве ответной меры вышлет 24 итальянских дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

На вопрос журналистов действительно ли Москва намерена выслать 24 итальянских дипломатов, представитель МИД ответила утвердительно.

Ранее появилась информация о том, что в МИД РФ был вызван посол Италии в России Джорджо Стараче для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.

Напомним, ранее МИД РФ заявил протест послу Франции Пьеру Леви в связи с провокационным и не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.