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45 минут назад

Россия вышлет 24 дипломата Италии

Елена Прошина

Россия в качестве ответной меры вышлет 24 итальянских дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Россия вышлет 24 дипломата Италии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На вопрос журналистов действительно ли Москва намерена выслать 24 итальянских дипломатов, представитель МИД ответила утвердительно.

Ранее появилась информация о том, что в МИД РФ был вызван посол Италии в России Джорджо Стараче для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.

Напомним, ранее МИД РФ заявил протест послу Франции Пьеру Леви в связи с провокационным и не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.

В качестве ответной меры российское ведомство объявило 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Политика,Пьер Леви,Мария Захарова,МИД России,
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