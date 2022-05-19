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1 час назад

В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

Lenta.ruиещё 5

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно документу, предусматривается создание общероссийского движения, целями которого станут проведение государственной политики в интересах молодого поколения, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи, а также создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации.

Политика,Госдума,
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