В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, предусматривается создание общероссийского движения, целями которого станут проведение государственной политики в интересах молодого поколения, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи, а также создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации.