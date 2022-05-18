Песков прокомментировал выход боевиков из «Азовстали»

Выход боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе можно рассматривать однозначно: они складывают оружие и сдаются, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», складывают оружие и сдаются», – приводит его слова ТАСС.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.