Выход боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе можно рассматривать однозначно: они складывают оружие и сдаются, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», складывают оружие и сдаются», – приводит его слова ТАСС.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.