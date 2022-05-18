Кадыров потребовал извинений от западных стран

Западные страны должны извиниться перед Россией и снять с нее все санкции. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканала «Россия 24».

«Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — сказал Кадыров.

Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.