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44 минуты назад

Кадыров потребовал извинений от западных стран

Ura.Ru

Западные страны должны извиниться перед Россией и снять с нее все санкции. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканала «Россия 24».

Кадыров потребовал извинений от западных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — сказал Кадыров.

Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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