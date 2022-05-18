Посла еще одной страны вызвали в российский МИД

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, чтобы объявить ответные меры на высылку из страны российских дипломатов. Об этом РИА Новости сообщили в российском министерстве иностранных дел.
Отмечается, что ему должны были объявить о высылке нескольких французских дипломатов.
Посол уже покинул здание министерства. Приехал он туда в районе 11:00 и пробыл около 40 минут. На вопросы журналистов Леви не ответил.
Ранее сообщалось, что посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса 18 мая вызовут в МИД РФ по аналогичной причине.
С начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.