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40 минут назад

Посла Франции вызвали в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку дипломатов

Москва24иещё 6

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, чтобы объявить ответные меры на высылку из страны российских дипломатов. Об этом РИА Новости сообщили в российском министерстве иностранных дел.

Посла еще одной страны вызвали в российский МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ему должны были объявить о высылке нескольких французских дипломатов.

Посол уже покинул здание министерства. Приехал он туда в районе 11:00 и пробыл около 40 минут. На вопросы журналистов Леви не ответил.

Посла Испании вызвали в МИД РФ

Ранее сообщалось, что посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса 18 мая вызовут в МИД РФ по аналогичной причине.

С начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политика,Пьер Леви,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Евгений Иванов,Владимир Путин,МИД России,
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