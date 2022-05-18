Посла еще одной страны вызвали в российский МИД

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, чтобы объявить ответные меры на высылку из страны российских дипломатов. Об этом РИА Новости сообщили в российском министерстве иностранных дел.

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Отмечается, что ему должны были объявить о высылке нескольких французских дипломатов.

Посол уже покинул здание министерства. Приехал он туда в районе 11:00 и пробыл около 40 минут. На вопросы журналистов Леви не ответил.

Ранее сообщалось, что посла Испании Маркоса Гомеса Мартинеса 18 мая вызовут в МИД РФ по аналогичной причине.

С начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.