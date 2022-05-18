МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в среду в МИД РФ, ему объявят о высылке ряда французских дипломатов. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

"Да, подтверждаю", - сообщил собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о вызове посла Франции в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в среду Леви будет объявлено о высылке из России 40 французских дипломатов. Это ответ на аналогичный шаг Парижа.