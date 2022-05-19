МИД России выразил послу Латвии протест

"19 мая в ходе встречи в МИД России послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи провокационным решением Сейма Латвии от 12 мая этого года о приостановке действия статьи 13 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики по вопросам защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики, от 30 апреля 1994 года, дающим зеленый свет на снос мемориалов советского периода, в том числе памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков", - отметила дипломат.