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1 час назад

МИД России выразил послу Латвии протест

ТАССиещё 2

МИД РФ выразил послу Латвии в Москве протест в связи с решением Сейма страны в отношении советского мемориального наследия - дипведомство.

МИД России выразил послу Латвии протест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"19 мая в ходе встречи в МИД России послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи провокационным решением Сейма Латвии от 12 мая этого года о приостановке действия статьи 13 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики по вопросам защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики, от 30 апреля 1994 года, дающим зеленый свет на снос мемориалов советского периода, в том числе памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков", - отметила дипломат.

"В соответствии с международным правом российская сторона оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на это противоправное деяние Латвии", - говорится в комментарии.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Правительство РФ,
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