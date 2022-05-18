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28 минут назад

Посла Испании вызвали в МИД РФ

Елена Прошина

МИД России вызвал посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.

Посла Испании вызвали в МИД РФ
Фото: ТАССТАСС

«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», - сказал источник.

Напомним, в начале апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил о высылке 27 российских дипломатов. Сотрудникам дипведомства было дано семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Болгария решила выслать российского дипломата

При этом в список объявленных нон грата сотрудников диппредставительства РФ не вошел посол России в Мадриде Юрий Корчагин. Испанская сторона аргументировала это желанием продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой.

В свою очередь, Корчагин назвал недружественным шагом решение властей Испании выслать сотрудников. По его словам, ему не назвали точную причину высылки дипломатов, сказав только, что их работа «не совместима с дипломатической деятельностью».

Политика,Юрий Корчагин,МИД России,
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