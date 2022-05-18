ЛДПР назначила нового главу фракции

Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР в Думе Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Благодарю коллег за оказанное доверие!» — отреагировал на назначение Слуцкий в своем блоге.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет. Прощание с лидером ЛДПР состоялось в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.