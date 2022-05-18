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15 минут назад

ЛДПР назначила нового главу фракции вместо Жириновского

Lenta.ru

Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий. Об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР в Думе Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

ЛДПР назначила нового главу фракции
Фото:  Shutterstock Shutterstock

«Благодарю коллег за оказанное доверие!» — отреагировал на назначение Слуцкий в своем блоге.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Он умер в возрасте 75 лет. Прощание с лидером ЛДПР состоялось в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Политика,Ярослав Нилов,Владимир Жириновский,Иисус Христос,ЛДПР,Госдума,
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