ЛДПР нашла замену Жириновскому

Леонид Слуцкий назначен главой фракции ЛДПР в Госдуме. Депутаты партии избрали его большинством голосов, сообщает РИА Новости.
Заседание фракции прошло после прекращения 17 мая полномочий умершего лидера и основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Слуцкий занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя фракции в ГД, а также является главой международного комитета Госдумы.
Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидера ЛДПР похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.
16 мая стало известно, что 27 мая высший совет ЛДПР проведет съезд, на котором будет избран новый лидер партии. Мероприятие состоится по просьбе региональных отделений, которые в соответствии с уставом партии выступили с обращением о созыве внеочередного съезда.