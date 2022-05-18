ЛДПР нашла замену Жириновскому

Леонид Слуцкий назначен главой фракции ЛДПР в Госдуме. Депутаты партии избрали его большинством голосов, сообщает РИА Новости.

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Заседание фракции прошло после прекращения 17 мая полномочий умершего лидера и основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Слуцкий занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя фракции в ГД, а также является главой международного комитета Госдумы.

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидера ЛДПР похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.