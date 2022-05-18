Песков анонсировал прямую линию с Путиным

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прямая линия с главой государства Владимиром Путиным в этом году состоится, подготовка к ней уже началась. Об этом пишет ТАСС.

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«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», - пояснил он.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что даты проведения «Прямой линии» и послания президента Федеральному собранию «легко развести по времени» и «здесь никаких проблем нет».

В 2021 году традиционная прямая линия с президентом России прошла 30 июня и длилась 3 часа 42 минуты. За это время главе государства успели задать 69 вопросов, а всего было прислано около полутора миллионов.