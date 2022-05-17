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11 минут назад

В Госдуме предложили признать НАТО враждебной и русофобской коалицией

Елена Прошина

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил объявить НАТО враждебной, экстремистской и русофобской коалицией. Об этом он сообщил «РИА Новости», передает «Лента.ру».

В Госдуме предложили признать НАТО враждебной и русофобской коалицией
Фото: ТАССТАСС

Шеремет отметил, что НАТО создавался руками высокопоставленными чиновниками нацистской Германии, которые мечтали взять реванш за поражение во Второй мировой войне. По его мнению, со временем данный пункт стал главной идеей курса и политики альянса.

«Мы должны признать альянс агрессивной, нацистской, экстремистской и русофобской коалицией. Локомотивом НАТО являются гитлеровские идеи построения однополярного мира», — добавил Шеремет.

Он считает, что страны-участницы альянса всегда будут ненавидеть Россию, поскольку она мешает другим государствам поработить мир и все человечество.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил, что у РФ нет желания вмешиваться в отношения стран альянса.

Политика,Михаил Шеремет,Дмитрий Песков,НАТО,Госдума,
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