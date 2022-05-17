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18 минут назад

Госдеп: потенциальная беседа Блинкена и Лаврова должна вести к деэскалации на Украине

ТАСС

Власти США считают, что разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в нынешних условиях не был бы конструктивным, однако не исключают возможности таких бесед в будущем в том случае, если они смогут привести к снижению уровня насилия на Украине. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Госдеп назвал условие для беседы Блинкена и Лаврова
Фото: ReutersReuters

"Госсекретарь не разговаривал со своим российским коллегой с февраля", - сказал он. "РФ не дала нам никаких оснований полагать, что разговор на таком уровне - между Блинкеном и Лавровым - был бы конструктивным в нынешних условиях", - утверждал Прайс. "Если будут созданы необходимые условия, если мы придем к выводу, что разговор между ними может способствовать снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то у них могут состояться [беседы] в будущем", - добавил он.

Политика,Сергей Лавров,Госдеп США,
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