Госдеп назвал условие для беседы Блинкена и Лаврова

"Госсекретарь не разговаривал со своим российским коллегой с февраля", - сказал он. "РФ не дала нам никаких оснований полагать, что разговор на таком уровне - между Блинкеном и Лавровым - был бы конструктивным в нынешних условиях", - утверждал Прайс. "Если будут созданы необходимые условия, если мы придем к выводу, что разговор между ними может способствовать снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то у них могут состояться [беседы] в будущем", - добавил он.