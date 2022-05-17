Госдеп назвал условие для беседы Блинкена и Лаврова

Власти США считают, что разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в нынешних условиях не был бы конструктивным, однако не исключают возможности таких бесед в будущем в том случае, если они смогут привести к снижению уровня насилия на Украине. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь не разговаривал со своим российским коллегой с февраля", - сказал он. "РФ не дала нам никаких оснований полагать, что разговор на таком уровне - между Блинкеном и Лавровым - был бы конструктивным в нынешних условиях", - утверждал Прайс. "Если будут созданы необходимые условия, если мы придем к выводу, что разговор между ними может способствовать снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то у них могут состояться [беседы] в будущем", - добавил он.