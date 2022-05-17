В ГД заявили о предварительных результатах расследования лабораторий США

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что предварительные результаты расследования деятельности американских биолабораторий на Украине свидетельствуют о том, что они представляют серьезную угрозу для всей планеты. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник по итогам совместного заседания постоянных комиссий Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

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"Обсудили информацию российской стороны о расследовании деятельности биологических лабораторий на Украине. В марте Госдума выступила с обращением в адрес ООН и ПА ОДКБ о необходимости безотлагательно провести такое расследование", - написал парламентарий.

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По его словам, "предварительные результаты уже ведущегося расследования и то, что организаторы лабораторий пытаются спешно замести следы проводившихся там экспериментов, дают все основания утверждать, что деятельность созданных США на Украине лабораторий представляет серьезную биологическую угрозу не только для жителей близлежащих территорий и окружающей среды в тех местах, где они расположены, но и для всей планеты".

Депутат также отметил, что необходимо на регулярной основе продолжить работу по консолидации усилий членов ОДКБ, направленных на противодействие внешним угрозам и защиту суверенитета стран - участниц организации.

"Мы работаем открыто, поэтому имеющийся у нас опыт законодательного противодействия иностранному вмешательству в случае заинтересованности мы готовы детально обсудить с коллегами из стран - участниц ОДКБ", - добавил он.

Ранее Госдума и Совфед приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. В состав комиссии вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.