Володин назвал условие для отправки депутатов Госдумы в Донбасс

Депутаты Государственной Думы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии. Такое условие назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает во вторник, 17 мая, ТАСС.

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По данным Володина, многие из депутатов Госдумы уже находятся на Донбассе. Он пояснил, что там побывали парламентарии Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий.

Кроме того, спикер Госдумы назвал имена парламентариев, которые хотели бы отправиться на Донбасс. Однако, по мнению Володина, депутатам и руководителям думских комитетов прежде всего нужно принимать законодательные решения, призванные помочь всем участникам спецоперации.

Володин также призвал коллег выстраивать эффективную работу как «в зале пленарного заседания, так и с избирателями».