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47 минут назад

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

ТАССиещё 17

Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

Россия вышла из Совета государств Балтийского моря
Фото: ТАССТАСС

"В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил послание министрам стран - членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепу Боррелю], а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. Одновременно в Федеральном Собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря", - говорится в документе.

"Прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе. Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона - нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников", - говорится в документе.

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"Ситуация в Совете государств Балтийского моря деградирует. Государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", - указали в министерстве.

"В нарушение правила консенсуса принимаются незаконные и дискриминационные решения. Россия "отстранена" от работы и проектов СГБМ, "приостановлено" участие Белоруссии в качестве наблюдателя в совете", - добавили в дипведомстве.

Политика,Сергей Лавров,Федеральное Собрание России,МИД России,НАТО,ЕС,
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