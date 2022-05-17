Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

"В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил послание министрам стран - членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепу Боррелю], а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. Одновременно в Федеральном Собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря", - говорится в документе.