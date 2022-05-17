Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Бишкеке в конце мая. Формат будет объявлен позже, но не исключен и очный визит, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем ни того, ни другого, - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, поедет ли Путин на форум или выступит на нем онлайн. - Но в любом случае он будет участвовать".
Песков добавил, что о деталях будет сообщено позже.
Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2022 году перешло к Киргизии. Евразийский экономический форум проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие запланировано на 26 мая. На следующий день намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета.