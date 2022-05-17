Песков назвал враждебные к России страны

Страны Запада, которые раньше можно было назвать недружественными по отношению к России, сегодня превратились в откровенно враждебные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас Запад ведет против России гибридную войну, которая включает не только военную помощь Украине, но и дипломатические, экономические, политические меры.
«Гибридная война - это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись. (…) Это дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война», - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
Представитель Кремля выразил мнение, что словосочетание «недружественные страны» слишком мягкое для того, чтобы охарактеризовать политику западных государств.
«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, - это война», - заключил Песков.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада резко осудили действия России и ввели против страны несколько пакетов жестких санкций. Россия в ответ расширила список недружественных стран до 48 субъектов. Президент также поручил ввести контрсанкции против стран и юрлиц, которые допустили «недружественные действия».