Песков назвал враждебные к России страны

«Гибридная война - это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись. (…) Это дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война», - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».