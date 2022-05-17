Володин: нацистские преступники не должны подлежать обмену

"Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но, что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной - это одна из целей специальной военной операции", - подчеркнул Володин.