Лавров высказался о России без интернета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия не останется без интернета. Об этом он заявил, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», сообщает ТАСС.

«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», - сказал глава МИД.

С момента начала специальной специальной операции на Украине множество западных компаний приостановили работу в России или разорвали отношения с российскими клиентами. В их числе оказались и компании, отвечающие за работу интернет-инфраструктуры. Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в апреле заявлял «Интерфаксу», что никто извне не заинтересован в отключении интернета в России. Такие действия приведут к разделению интернета на множество национальных сегментов, кроме того, если отключить Россию, без интернета останутся Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Армения, потому что они получают связность через РФ.