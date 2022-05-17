Лавров обвинил Киев в несамостоятельности

Киев утверждает, что Украина не является русофобской страной, но факты говорят об обратном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», пишет ТАСС.
«Сейчас киевский режим говорит о происходящем в своей стране, что страна не является русофобской, а там запрещены все законы, и что страна не является неонацистской, хотя факты налицо», - сказал Лавров.
Министр иностранных дел также отметил, что Украина не нужна Западу, так как для него она является расходным материалом в гибридной войне против России
«Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так считают», - заметил глава российского МИД.
Ранее писатель и политолог Анатолий Ливри заявил, что после начала специальной военной операции на Украине русофобия стала официальной доктриной на Западе. По его словам, вся русофобская концепция складывается в Париже, Лондоне, Берлине и Вашингтоне.