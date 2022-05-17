Лавров обвинил Киев в несамостоятельности

Киев утверждает, что Украина не является русофобской страной, но факты говорят об обратном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», пишет ТАСС.

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«Сейчас киевский режим говорит о происходящем в своей стране, что страна не является русофобской, а там запрещены все законы, и что страна не является неонацистской, хотя факты налицо», - сказал Лавров.

Министр иностранных дел также отметил, что Украина не нужна Западу, так как для него она является расходным материалом в гибридной войне против России

«Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так считают», - заметил глава российского МИД.