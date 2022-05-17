В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
54 минуты назад

Лавров сделал заявление о «русофобии на Украине»

Киев утверждает, что Украина не является русофобской страной, но факты говорят об обратном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», пишет ТАСС.

Лавров обвинил Киев в несамостоятельности
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас киевский режим говорит о происходящем в своей стране, что страна не является русофобской, а там запрещены все законы, и что страна не является неонацистской, хотя факты налицо», - сказал Лавров.

Министр иностранных дел также отметил, что Украина не нужна Западу, так как для него она является расходным материалом в гибридной войне против России

Песков выступил с заявлениями по ситуации на Украине

«Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так считают», - заметил глава российского МИД.

Ранее писатель и политолог Анатолий Ливри заявил, что после начала специальной военной операции на Украине русофобия стала официальной доктриной на Западе. По его словам, вся русофобская концепция складывается в Париже, Лондоне, Берлине и Вашингтоне.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители