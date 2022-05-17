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1 час назад

«Мы уверены, что победим»: Песков о спецоперации на Украине

Елена Прошина

Россия уверена в победе и достижении поставленных целей спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас Россия находится в условиях «идеального шторма» и момента истины.

«Мы уверены, что победим и добьемся всех целей. <…> На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования», — сказал он.

Он также отметил, что Украина родственный России народ, но их слишком долго оболванивали. По его словам, длительное время из Украины создавали АнтиРоссию, сосредоточение ненависти к РФ. Несмотря на это украинцев в России по-прежнему считают мирным и родственным народом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью российской специальной операции на Украине — «избавить людей от геноцида». Глава государства неоднократно подчеркивал, что все поставленные цели будут достигнуты.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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