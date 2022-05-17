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1 час назад

Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.

Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

Еще одна страна задумалась о вступлении в НАТО

Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.

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