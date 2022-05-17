«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.