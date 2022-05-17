Консульства Латвии закрыли в двух российских городах

Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге и консульство в Пскове закрылись. Об этом сообщил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш, передает РИА «Новости».

«С этого дня работа консульства Латвии в Пскове и генерального консульства в Санкт-Петербурге прекращена», - написал Риекстиньш в соцсетях.

В начале апреля Литва и Латвия приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией и отозвали своих послов. Зеркальный шаг предприняла и Россия. 21 апреля МИД России объявил о высылке из страны всех дипломатов, работающих в консульствах Латвии, Литвы и Эстонии и закрытии консульств этих стран в Санкт-Петербурге и Пскове.