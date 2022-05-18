Россиянам разрешили выезд в ДНР, ЛНР и Грузию на машине

Россиянам разрешили выезд в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Изменения внесены в распоряжение от 27 марта 2020 года, когда были введены временные ограничения на передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на российской границе.

Ранее сообщалось, что Россия разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из третьих стран.