Путин рассказал об отношениях России и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым после саммита ОДКБ в Москве дал высокую оценку двусторонним отношениям стран, при этом отметив, что есть вопросы, требующие отдельного обсуждения.
"Сейчас есть возможность поговорить о двусторонних наших отношениях. Вопросов много, но хотел бы сразу отметить, что в целом у нас отношения развиваются позитивно", - сказал Путин, указав на "довольно серьезный" рост товарооборота двух стран в прошлом году - более чем на 30%. "Россия занимает уверенную первую позицию в торговом обороте Кыргызстана", - констатировал глава российского государства.
"Есть, конечно, и вопросы, которые требуют отдельного обсуждения. Очень рад, что на полях нашего сегодняшнего международного мероприятия можно поговорить и по этим вопросам", - заключил он.
Путин добавил, что рад встрече с Жапаровым в двустороннем формате. Ранее в понедельник он в таком же формате пообщался с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, Казахстана - Касым-Жомартом Токаевым, а также провел беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.