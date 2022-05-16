Путин рассказал об отношениях России и Киргизии

"Сейчас есть возможность поговорить о двусторонних наших отношениях. Вопросов много, но хотел бы сразу отметить, что в целом у нас отношения развиваются позитивно", - сказал Путин, указав на "довольно серьезный" рост товарооборота двух стран в прошлом году - более чем на 30%. "Россия занимает уверенную первую позицию в торговом обороте Кыргызстана", - констатировал глава российского государства.