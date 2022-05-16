Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), договорились о полноформатной встрече в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

"Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время", - сказал Песков.

16 мая в Москве состоялся юбилейный саммит ОДКБ, который впервые за два с половиной года прошел в очном формате. Во встрече участвовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.